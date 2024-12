.com - Milan-Stella Rossa 2-1: Abraham nel finale salva Fonseca

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per Paulo. Ilbatte in extremis la2-1, nella sesta giornata di Champions League, grazie al gol all’87’ di Tammysu assist del baby Camarda. I rossoneri avevano trovato il vantaggio nel primo tempo con Leao al 42?, ma erano stati raggiunti al 67? dal pareggio dell’ex Torino Radonjic. L’attaccante inglese regala quindi tre punti fondamentali per la classifica, che ora vede ilal 12esimo posto, in piena zona playoff, a quota 12, ma a una sola distanza dall’ottavo posto, che vale l’accesso diretto agli ottavi di. Rimane a 3 punti invece la. Nota stonata della serata gli infortuni, nel corso del primo tempo, a Loftus-Cheek e Morata. Ilfa subito la partita e al 14? Leao ha una grande occasione, ma il portiere avversario Gutesa si supera e devia il tiro, diretto all’angolino del portoghese.