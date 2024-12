Secoloditalia.it - Migranti, re Felipe alla Camera: “Italia e Spagna hanno una priorità: i flussi regolari e gli aiuti all’Africa”

condividono ladi sostenere lo sviluppo disicuri e. In quanto europei vogliamo continuare a trattare iin maniera dignitosa”. Le parole del re Felice di– a Roma con la consorte- risuonano nel suo discorso. Pronunciato totalmente innodei deputati, toccando un tema che accomuna “due paesi fratelli”: imigratori. “Dobbiamo fare in modo che il Mediterraneo sia uno spazio aperto, prospero, pacifico e sostenibile”, ha spiegato re Felice. E’ il primo discorsodi un re di, Rein piena sintonia con il premier MeloniSottolinea ancora re: “Dobbiamo comprendere quali potenzialità contiene l’Africa. Per l’agenda dil’Africa ha un ruolo preponderante. Nella prossima Conferenza internazionale sullo sviluppo che si terrà a Siviglia si parlerà di questo aspetto, di come aiutare l’Africa”.