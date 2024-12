Oasport.it - LIVE Milano-Calcit, Champions League volley femminile in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SCANDICCI-STOCCARDA DIDALLE 19.0018.49 In Europaè reduce dalla brutta sconfitta in Turchia. Nell’ultima giornata dile ragazze allenate da Stefano Lavarini sono state sconfitte dal Vakifbank per 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)18.46 Sfida da non sbagliare per le padrone di casa.cerca tre punti preziosi per ritrovare fiducia ed ipotecare la qualificazione al tabellone ad eliminazione, quantomeno ai quarti di finale.18.43 Tra poco meno di ventiall’Opiquad Arena di Monza inizierà la sfida tra Allianz VeroKamnik, partita valevole per la quarta giornata del girone C delladi2024/2025.18.40 Buona sera amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale diKamnik.