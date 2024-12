Serieanews.com - Juventus-Manchester City la gara della rinascita: perché vale più di 3 punti

Leggi su Serieanews.com

, eccoladi staseramolto più dei 3C’è una sensazione nell’aria, una di quelle che spesso precede i grandi match., due giganti del calcio europeo, si sfidano stasera in unache potrebbe essere molto più di una semplice partita di Champions League. Con entrambe le squadre che stanno attraversando un periodo di difficoltà, quella di stasera potrebbe rivelarsi come una sorta di “” per chi uscirà vittorioso. Una vittoria potrebbe non solo dare slancio alla stagione, ma anche restituire fiducia a gruppi che, più che mai, hanno bisogno di ritrovare la propria identità.lapiù di 3– SerieanewsLa, dopo un avvio di stagione segnato da alti e bassi, si trova in un momento delicato.