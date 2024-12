Liberoquotidiano.it - Inter, così è troppo poco: il Bayer domina e vince all'ultimo minuto

Ahi ahi: una zampata di Mukiele all'regala la vittoria, meritata, alLeverkusen. In Germania, contro i rossoneri allenati da Xabi Alonso, gli uomini di Simone Inzaghi si complicano vita e partita e, in qualche misura, anche la classifica di Champions League. Dopo 6 partite, i nerazzurri dopo 6 turni restano fermi a quota 13 punti, raggiunti proprio dal Leverkusen e dall'Aston Villa, mentre il Liverpool a punteggio pieno è la prima squadra a qualificarsi matematicamente per gli ottavi. Obiettivo ancora abbondantemente alla portata dell', anche se il primo "match point" è fallito. Servono 4 punti nelle ultime due gare contro Sparta Praga in trasferta e Monaco a San Siro. Allaena i campioni d'Italia in carica giocano una partita di sofferenza, tutta sulla difensiva fin dall'inizio, quando proprio Tella centra la traversa.