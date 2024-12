Lettera43.it - Il garantismo dei Carabinieri nei traslochi, il ‘prof’ D’Alema e le altre pillole del giorno

Roma, Piazza del Popolo, un camion con la scritta “De Vellis” occupa lo spazio davanti alla Caserma della Benemerita Giacomo Acqua. Dietro le finestre del palazzo si notano cumuli di scatoloni. «Hai visto? Ennio De Vellis effettua ancora iper l’Arma dei. Ma non era stato arrestato?», chiede un passante.Il camion De Vellis davanti alla caserma della Benemerita Giacomo Acqua (L43).Ecco a luglio cosa si leggeva sul Corriere della Sera: «Un generale dei– Oreste Liporace – arrestato per corruzione in una gara da 700 mila euro nel dicembre 2019-dicembre 2021 per le pulizie della Scuola sottufficiali dell’Arma a Velletri, gara truccata insieme a un pure arrestato imprenditore laziale – Ennio De Vellis – quasi monopolista deidel personale delle forze dell’ordine e dei Servizi segreti.