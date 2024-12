Esplosione Calenzano Procura | Condotta scellerata verso il disastro

Leggi su Corrieretoscano.it

: “il”., omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, reati entrambi aggravati dalla violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro; rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;colposo, come previsto dagli articoli 449 e 434 del codice penale relativo a chi “commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro”: sono, per ora, le contestazioni ipotizzate dalladi Prato, diretta daltore Luca Tescaroli, nell’ambito dell’indagine sull’avvenuta nella mattinata di lunedì 9 dicembre nell’area di carico del deposito di carburanti Eni di, provincia di Firenze.Cinque persone morte e ventisei feriti, di cui tre ancora in gravi condizioni mentre tutti gli altri sono stati dimessi dagli ospedali.