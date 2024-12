Iodonna.it - Candida regina nella notte romana: la sovrana iberica sceglie il bianco per iniziare la visita di due giorni in Italia

I riflettori si sono accesi di nuovo su di lei: Letizia di Spagna, elegante come sempre, ha fatto il suo ingresso incon uno stile che non ha lasciato indifferenti. Indi Stato con il marito, re Felipe VI, la consorte del monarca spagnolo ha sorpreso tutti con il suo impeccabile e candido look, confermando ancora una volta di essere una delle reali più chic d’Europa. Ma cos’ha scelto per questo primo evento romano? Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Letizia di Spagna a Roma in total whiteAppena atterrata a Roma, laLetizia ha subito colpito con un look total white che ha abbinato sapientemente a dettagli dorati.