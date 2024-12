Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino al tappeto, vince l'Atletico

Pisa 11 dicembre 2024 – InCategoria, nel girone A ilVecchiano ha perso la gara dell’anno, quella al momento più importante. Al Comunale ‘Faraci’ lo scontro diretto contro la capolista Fivizzanese avrebbe consentito il sorpasso ed il primato in classifica biancorosso, ma in realà il risultato è stato diametralmente opposto a quello desiderato. La Fivizzanese ha vinto di misura per 0 – 1 grazie ad una rete di Clementi ed è scappata a via a quota trentadue, più cinque sulVecchiano di mister Andreotti. Nel primo tempo ilha dominato, concedendo praticamente nulla alla capolista. Montanelli viene atterrato in area e guadagna un rigore. Sul dischetto si presenta Aufiero, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Nonostante la delusione, i biancorossi non mollano e chiudono la prima metà di gioco in attacco, ma il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0.