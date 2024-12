Scuolalink.it - Bonus veicoli sicuri 2024: confermato il contribuito per la revisione auto

Leggi su Scuolalink.it

Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2025 ha introdotto una novità significativa per i proprietari di: la riattivazione del. Questa misura, volta a compensare l’aumento dei costi di, è stata prorogata e finanziata per l’anno. Lo stanziamento complessivo ammonta a 1,5 milioni di euro, garantendo un contributo di 9,95 euro per ogni veicolo sottoposto aentro il 31 dicembre. Chi può beneficiare del? Possono richiedere iltutti i proprietari dia motore che, entro la fine dell’anno in corso, effettueranno laobbligatoria presso le officinerizzate. La misura è stata pensata per incentivare la regolarità delle revisioni e contribuire alla sicurezza stradale. Come richiedere il contributo Per accedere al contributo, sarà necessario seguire una procedura semplice e interamente online.