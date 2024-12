Superguidatv.it - Annalisa e Tananai, i nuovi Robbie Williams e Nicole Kidman: il duetto in “Natale like a Deejay”

sono i “”, in una cover al servizio della canzone didi Radio. Il brano cantato nella versione a due voci, “”, può dirsi un regalo della nota radio ai fedeli radioascoltatori.Radiounisce: la canzone di2024diventano le stelle di “”, la sorpresa natalizia di Radio.Il brano inedito, cover della hit Somethin’ Stupid, la cui versione originale di Frank Sinatra e Nancy Sinatra del 1967 è celebre anche per la versione del 2001 di, è un nuovo adattamento in chiave natalizia di Rocco Tanica.può dirsi una double-Cover, dalle due versioni: laedit, cantata daidella radio comprensiva di un cameo di, e la versione cantata in duo dai soli cantautori, che per la gioia dei fan cantano ancora una volta insieme, dopo il successo segnato col brano dell’estate, “Storie brevi”.