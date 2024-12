Tpi.it - Andrea Bocelli 30 – The Celebration, il cast: i cantanti e gli ospiti dello show

Leggi su Tpi.it

30 – The, il: ie gli30 – Theè loin onda su Canale 5 in prima visione e in prima serata l’11 e il 18 dicembre 2024, con la conduzione di Michelle Hunziker. Due concerti tv evento per celebrare il trentesimo anniversario nella musica del tenore italiano famoso in tutto il mondo. Un traguardo importante che l’artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale.Con la sua inconfondibile voce,si esibirà nel suo celebre repertorio ma, non mancheranno anche momenti di grande emozione, grazie a eccezionali duetti che lo vedranno protagonista sul palco con alcuni dei più grandi nomi della musica.