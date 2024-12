Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti a San Pietro ai Prati: il torrente Ausetta continua a minacciare le abitazioni

I romagnoli, da un paio di anni a questa parte, stanno tristemente facendo il callo alle problematiche derivanti dalle forti piogge che interessano il territorio e che, con il loro inedito carattere torrenziale, mettono a dura prova argini e reti idrauliche. Di fatto, anche quando non si arriva ad una vera e propria alluvione, vi sono comunque spessodovuti alle fogne, che non scaricano velocemente le acque che si riversano sulle strade, o ai fossi, che si riempiono in maniera copiosa in pochissimo tempo. C’è, però, anche chi sta combattendo da quasi un quarto di secolo convari e assortiti e fa i conti con la paura ad ogni goccia che cade dal cielo: si tratta della frazione Sanaidi Forlimpopoli. Anche nei giorni scorsi, a seguito del maltempo che ha flagellato il territorio, gli abitanti hanno visto una lama d’acqua fuoriuscire dall’, ilche attraversa la frazione, e allagare cantine, garage, piani terra e i campi circostanti.