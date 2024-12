Zonawrestling.net - WWE: Cambia il match per il titolo mondiale a Saturday Night’s Main Event, dentro anche Priest

Leggi su Zonawrestling.net

Finn Balor in questi ultimi mesi è stato la causa della doppia sconfitta di Damiancontro Gunther, prima facendogli perdere ile poi ostacolandolo nel tentativo di riprendersi quel. Allo stesso tempo con questi interventi l’irlandese ha aiutato Gunther e così le scorse settimane ha reclamato una chance titolata, inizialmente non concessa dall’austriaco, ma poi accordata perdopo ulteriori screzi tra i due. A pochi giorni dall’o, a Raw è andato in scena un confronto che ha coinvolto.Il messaggio di BalorGunther ha aperto la puntata di Raw chiamando sul ring Balor; il Ring General ha detto che il prossimo avversario non è alla sua altezza e mai lo sarà e in breve Balor e il resto del Judgment Day hanno circondato il ring per attaccare il campione.