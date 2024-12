Sport.quotidiano.net - Tyson-Paul, niente rivicinta. La moglie Lakiha Spicer vieta a Iron Mike di combattere: “Deve ritirarsi”

Roma, 10 dicembre 2024 – Solo pochi giorni fa è circolata l’indiscrezione di una mega offerta dall’Arabia Saudita per far tornaresul ring contro Jake. Una proposta da 700 milioni di dollari messa sul piatto da Turki Alalshikh, che gestisce la General Entertainment Authority, impossibile da rifiutare per tutti. Tranne che per‘Kiki’, dal 2009di. La compagna dell’ex campione dei pesi massimi pare infatti abbia deciso che la carriera disia definitivamente conclusa. Una presa di posizione svelata dal figlio di, Amir, che in un’intervista al The Sun ha rivelato: “La mia matrigna dice cheha finito di. Questa, comunque, sono discussioni trae marito”., la rivincita: offerta monstre dall’Arabia. Quanto può guadagnarerivincita, quindi, e di conseguenzamega assegno per il pugile 58enne, che nel match di novembre contro lo youtuber ha incassato 20 milioni, la metà del suo avversario.