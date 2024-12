Tragedia sull’A1 tir fuori controllo investe e uccide un operaio al lavoro

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo il terribile frontale sulla Casilina questa mattina, 10 dicembre, costata la vita ad un uomo, sempre in mattinata non lontano si è verificato un altro tragico incidente che è costato la vita ad unche stava lavorando.La drammatica morte dell’Secondo una prima ricostruzione un tir, all’altezza del casello autostradale di Cassino, per motivi che andranno chiariti ha perso ildel mezzo travolgendo unche stava effettuando dei lavori di manutenzione lungo la strada. Come riferito da Frosinone Today, sembra che l’in quel frangente stava gestendo la viabilità tramite la segnaletica stradale, quando è stato investito in pieno dal tir.Subito dopo l’allarme sono intervenuti sul luogo dell’incidente i soccorritori dell’1-1-8 e i vigili del fuoco, ma le ferite erano troppo gravi e per l’purtroppo non c’è stato nulla da fare.