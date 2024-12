Ilfattoquotidiano.it - Stati Generali dell’Azione per il Clima: un Libro Bianco con 33 proposte per cambiare i termini della lotta alla crisi climatica

Diper ilDi fronte a unatica sempre più drammatica e alle inadeguatezze delle politiche finora messe in campo, emerge con forza la necessità di un cambio di passo. Lecontenute neldegliper ilnascono per rispondere a questa sfida: misure ambiziose e concrete, elaborate da oltre 200 attiviste e attivisti, rappresentanti di 80 organizzazioni, con l’obiettivo di offrire una rotta chiara da costruire a partire dsocietà civile, con le forze di Governo.Ilè un documento che ambisce ail paradigmatica in Italia. Lesono chiare: premiare chi già opera per la transizione ecologica e penalizzare chi continua a inquinare, dalle aziende alle istituzioni.