Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia in centro. Piazza Vittorio Veneto resta ostaggio delle auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chi pensava che con l’arrivostrisce blu lainfosse destinata a scomparire o quanto meno a essere ridimensionata, dovrà ricredersi. Ogni giorno, infatti, si ripete lo stesso copione:parcheggiate ovunque, in ordine sparso, in barba agli stalli disegnati un paio di settimane fa sui sampietrini. La situazione è la stessa da mesi, in particolare da quando sono iniziati i lavori di riqualificazione della. Con il cantiere erano stati eliminati i parcheggi a pagamento, cosìe camioncini sono stati parcheggiati a lungo senza regole in tutta la, sia dalla parte del loggiato che di fronte alla biblioteca Mozzi Borgetti. Due settimane fa il Comune ha ripristinato laa pagamento: dodici stalli blu, uno per i portatori di handicap e altri tre davanti alla banca per il carico/scaricomercivicine attività commerciali, per l’rità giudiziaria e per i residenti.