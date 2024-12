Biccy.it - Showgirl Mediaset defollowata da Chiara Ferragni, cosa c’è dietro

Attrice, ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, ma da tempo Ludovica Frasca è anche una delle opinioniste fisse di Pomeriggio 5 e proprio nello studio di Myrta Merlino ieri ha fatto una confessione particolare. Laha dito di aver tolto il segui su Instagram adopo essersi accorta di essere statadall’ex Mrs Ferragnez. La concorrente de La Talpa era stata invitata al compleanno die in quell’occasione le due si erano scambiate il segui su Instagram.“Come mai seguo la sorella Valentine e non seguo? Devo dire una, io e lei ci eravamo incontrate ad un suo compleanno un po’ di tempo fa e lei aveva iniziato a seguirmi e poi mi ha defollowato e così ho deciso di defollowarla anche io. E invece ho continuato a seguire sua sorella”.