Respingimenti e frontiere chiuse, l’Unione europea in tilt dopo la caduta di Assad

Ladel regime di Bashar al-, un evento che avrebbe dovuto generare speranza per il popolo siriano, sta invece svelando l’ennesimo fallimento dell’Europa nel difendere i principi che proclama a ogni tavolo internazionale. Non appena la notizia è arrivata, il riflesso istintivo di molti Stati membri non è stato quello di prepararsi a sostenere una transizione complessa o garantire protezione a chi fugge da anni di conflitto, ma di chiudere porte e sospendere vite.Austria, Germania, Belgio e Grecia hanno rapidamente congelato le richieste d’asilo dei siriani, citando la necessità di rivalutare la situazione sul campo. L’Italia, che mai si lascia sfuggire l’occasione di allinearsi al blocco più conservatore, ha dichiarato di non accettare più nuove domande d’asilo dai cittadini siriani.