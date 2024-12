Bergamonews.it - “Regalati un sorriso”, raccolti più di 15 mila giocattoli per i bambini meno fortunati

Bergamo. Nuova edizione per l’iniziativa “un”, promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo, guidato dal presidente Matteo Vavassori con l’obiettivo di raccogliere, libri o altro materiale, nuovi o usati, ma in buono stato, da donare ad alcune organizzazioni benefiche della nostra provincia che si dedicano quotidianamente alla tutela dell’infanzia e all’assistenza deie dei ragazzi in difficoltà.L’iniziativa, rivolta a tutte le aziende associate e ai loro dipendenti, ha coinvolto anche Confindustria Bergamo, che ha allestito una propria area raccolta.Giochi da tavolo e carte, bambole e peluches, costruzioni, puzzle, libri,per l’aria aperta e altro materiale sono stati collezionati tra fine novembre e inizio dicembre nelle varie sedi, grazie all’entusiasmo e al coinvolgimento dei dipendenti e all’impegno delle aziende che hanno poi consegnato le donazioni al centro unico allestito nella sede di Car.