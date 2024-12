Quattordicenne scomparso ad Ardea | ricerche ancora in corso Aiutateci a trovarlo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 dicembre 2024 – Gabriele Pietrocarlo, 14 anni, èda, in provincia di Roma, dallo s6 dicembre. Uscito di casa senza fare ritorno, non ha più dato notizie di sé. I familiari, allarmati dalla sua assenza, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, avviando immediatamente lecoordinate dai comandi superiori della tenenza locale. Tramite l’associazione Penelope Odv, i parenti hanno lanciato un appello: “, siamo preoccupati, Gabriele torna a casa”.L’identikit di Gabriele PietrocarloAl momento della scomparsa, Gabriele era vestito con una tuta maculata nera e marrone e portava uno zaino Nike nero. È alto 1,74 metri, pesa 65 chili, ha capelli castani rasati ai lati e occhi marroni. Non si conosce il motivo del suo allontanamento, e lesi estendono non solo ad, ma a tutta la regione Lazio, compresa Roma.