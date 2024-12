Quotidiano.net - OpenAI svela Sora, il tool che permette di creare video partendo da un semplice testo

ha recentemente lanciato, un nuovo strumento di generazionechediclipdi alta qualitàmente scrivendo undescrittivo. Questo innovativo strumento si basa su tecnologie simili a quelle utilizzate nel famoso DALL-E, ma è specificamente progettato per il. Con, gli utenti possono digitare una descrizione della scena che desiderano e il sistema produrrà unin risposta, trasformando idee astratte in contenuti visivi concreti in modoe immediato. Una delle caratteristiche più interessanti diè la sua capacità di animare immagini statiche, dando vita a scene che altrimenti rimarrebbero fisse. Inoltre, gli utenti possono estenderegià esistenti, riempiendo fotogrammi mancanti o aggiungendo nuove sequenze.