Nuova Fiat 500L 2027 | torna un piccolo monovolume italiano?

Prodotta in quasi 900 mila esemplari, laè stata ladi piccole dimensioni a rimasta a listino per una decina di anni tra il 2012 ed il 2022. L’auto era disponibile nella versione a 5 posti (415 cm) ed in quella con sbalzo posteriore maggiorato a 7 posti, denominata Living (lunga 435 cm).Il fantomatico lato B di una possibile futura generazione dellaL’auto era disponibile con motorizzazioni a benzina ed a gasolio, con potenze tra 80 e 120 CV. L’auto ha rimpiazzato la Idea ed è stata poi sostituita dal crossover (più appetibile)600. Potrebbere in futuro unagenerazione della? Ad oggi la risposta è sicuramente negativa, il segmento non è particolarmente in voga, ma negli anni a venire non si sa.Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Top-Vehicle.