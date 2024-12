Neve vicino Roma dove andare ad ammirare paesaggi imbiancati

Leggi su Funweek.it

Laa Natale aè un sogno che in molti vorrebbero vedere realizzato, tuttavia, non si è mai verificato un episodio del genere. Infatti, ha nevicato nella Capitale ma in altri periodi dell’anno, imbiancando la città eterna, trasformandola in un posto magico. Intanto, qualche giorno fa, in altri paesi del Lazio qualche fiocco è caduto ed alcunisono diventati distese bianche in cui immergersi e rilassarsi., iinnevati nel LazioLa prima nevicata dell’inverno si è verificata sul Monte Livata sui Simbruini nel territorio di Subiaco. Poi ancora il valico di Forca d’Acero, che collega il Lazio all’Abruzzo. Qualche fiocco ha raggiunto anche i Castellini, in particolare nel territorio di Grottaferrata e a Rocca di Papa. Anche in provincia di Frosinone a Filettino e Campo Staffi, luoghi molto amati dagli sciatori per le loro cime innevatepotersi dedicare allo snowboard e agli sci.