Netanyahu in Tibunale | Accuse assurde

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.45 "Questa è l'occasione per sfatare lecontro di me. C'è una grande assurdità nellee una grande ingiustizia". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin, in tribunale perché accusato di corruzione. In un'aula gremita dal pubblico,ha sostenuto di essere un leader impegnato nella difesa degli interessi di Israele e di avere cambiato il volto del Medio Oriente con il terremoto dei giorni scorsi.Gruppi di oppositori e parenti degli ostaggi si sono contrapposti a suoi sostenitori fuori l'Aula.