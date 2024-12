Mistermovie.it - Mister Movie | Jeremy Allen White si unisce al cast di Star Wars The Mandalorian e Grogu

L'universo di Star Wars continua a espandersi, e con esso anche il cast del tanto atteso The Mandalorian and Grogu, primo film della saga con protagonista Pedro Pascal nei panni di Din Djarin. L'ultima novità? Jeremy Allen White di Shameless e The Bear, è stato ingaggiato per interpretare un ruolo centrale nella pellicola.

Chi interpreterà Jeremy Allen White?

Secondo un rapporto di Jeff Sneider di The InSneider, Jeremy Allen White darà vita a Rotta the Hutt, il figlio di Jabba the Hutt. Descritto come "un giovane personaggio piuttosto adorabile", non è ancora chiaro come sarà caratterizzato il personaggio o quanto sarà cresciuto rispetto alla sua ultima apparizione nella galassia di Star Wars. Questo casting rappresenta un'ulteriore svolta interessante per la carriera di Jeremy Allen White, già ampiamente acclamato per la sua capacità di portare complessità e autenticità ai suoi ruoli.