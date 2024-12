Lo ha detto a Yulia mentre usciva dalla Casa Grande Fratello bufera su Tommaso | Ma come ha potuto

Leggi su Caffeinamagazine.it

, le parole di. Nell’ultima puntata del reality in onda su Canale 5 tra i protagonisti indiscussi c’è stato l’idraulico di Siena. Il giovane ha intrecciato una relazione con Mariavittoria, che però ultimamente si è avvicinata parecchio sia ad Alfonso D’Apice che a Javier Martinez. La giovane ha rivelato di voler continuare la frequentazione con.I due hanno avuto anche un rapporto intimo e pare che la motivazione dietro la decisione di Mariavittoria sia legata alla confessione di questo ‘particolare’. In tanti continuano a dubitare della buona fede della ragazza. In ogni casoè riuscito a catturare l’attenzione del pubblico anche per un’altra vicenda.molti sannoBruschi è stata costretta a lasciare ladel GF per problemi giudiziari.