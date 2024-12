Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: si sogna con le staffette 4×100 sl e Razzetti! Bacico, Mora, Di Pietro e Busa in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI11.52: Al via ora la seconda serie dei 1500 stile libero uomini. Come per tutte le gare di mezzofondo si gareggia con la formula delle serie. Una sola gara (senza batterie) e vanno sul podio i migliori tre tempi. Nel pomeriggio, nella serie con gli atleti che hanno i tempi di iscrizione più veloci, al via l’azzurro Luca De Tullio. Ora atleti che non dovrebbero impensierire11.51: Queste le Nazionali finaliste dellastile libero uomini: Usa, Italia, Brasile, Polonia, Australia, Russia, Croazia, Spagna11.50: ITALIA IN FINALE CON IL SECONDO TEMPO! Vincono gli Usa la seconda batteria con il tempo di 3’05?20, seconda l’Italia con 3’05?4011.49: Ai 300 Italia, Usa, Russia11.48: Ai 200 Croazia, Italia, Usa11.