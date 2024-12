Davidemaggio.it - Libera 2 ci sarà?

, il personaggio portato in scena su Rai 1 da Lunetta Savino, è vicina a risolvere il caso più importante della sua carriera: nella quarta ed ultima puntata di questa sera la giudice dovrebbe scoprire la verità sulla morte della figlia, e soprattutto capire chi tra i suoi colleghi l’ha tradita al punto da distruggere la vita della sua famiglia. Un finale dal quale dipende il futuro della serie e la struttura di una sua ipotetica seconda stagione.La Savino, in fase di lancio del progetto, non ha nascosto la volontà di tornare a vestire i panni di questa donna appassionata e combattiva, che ama aiutare il prossimo e non riesce a tenere a freno l’istinto risultando decisamente precipitosa. E la Rai, sebbene finora non abbia ufficializzato nulla, non dovrebbe fare fatica ad accontentarla, dal momento che le prime tre puntate hanno raccolto una media di share del 18.