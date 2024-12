Agi.it - L'atteso rilascio di Sora da parte di OpenAI

AGI - La notizia era nell'aria da un po' e si aspettava solo l'annuncio ufficiale di: ildiè realtà. L'azienda lo ha ufficializzato durante il suo evento lungo 12 giorni per la presentazione delle novità. Di cosa parliamo? Di un modello di intelligenza artificiale per generare video da testi scritti (text-to-video). Uno strumento che potrebbe rivoluzionare il lavoro di molti creativi e che, negli ultimi mesi, ha fatto molto parlare di sé, soprattutto dopo la presentazione avvenuta lo scorso febbraio. Attualmente è disponibile sul sito ufficiale per gli abbonati ChatGPT ma, per ora, solo negli Stati Uniti e in altri Paesi (non ancora in Europa). Per noi italiani, quindi, ci sarà ancora da aspettare. È stato lo stesso Sam Altman a sottolineare come il lancio, da questadell'oceano, possa richiedere diverso tempo.