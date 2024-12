Quotidiano.net - La sveglia di Montezemolo: “L’industria sta arretrando, serve un gioco di squadra”

Milano, 10 dicembre 2024 – Ci crede davvero e lo ripete spesso: “Nella vita è fondamentale avere sogni da realizzare”. Lui ce l’ha fatta: “Con la Ferrari ho vinto 19 Campionati del mondo”. E ha vinto sfide anche al di fuori della Formula 1. “Il varo di Italo è stata la più grande operazione di liberalizzazione nel Paese dei monopoli”, dice Luca Cordero diche ha appena aggiunto un altro mattoncino alla prima linea ferroviaria privata d’Europa nell’Alta velocità: l’Italo Lounge della stazione di Bologna, “svincolo importantissimo del trasporto su rotaia”. Italo è sui binari da 12 anni. Un bilancio della sua attività fino a oggi? “Italo ha dato la possibilità agli utenti del trasporto ferroviario in Italia, per la prima volta, di poter scegliere. E rompendo il regime monopolistico ha portato a un calo medio del prezzo dei biglietti del 40 per cento.