Ilfattoquotidiano.it - La Russia di Putin rinuncia alla Siria per prendersi l’Ucraina? Con Trump i sospetti vengono

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Stefano Maciocchi Il collasso repentino del regime di Bashar al-Assad non è merito dell’aiuto militare e logistico della Turchia., che ha sempre sostenuto militarmente il vecchio regime, spazzando via l’Isis din pochi giorni, stavolta ha abbandonato Bashar al-Assad, spianando la strada al capo dei “ribelli” Al Jolani.Il leader di HTS ha rassicurato (a parole)sul mantenimento delle sue basi militari inma agli occhi del mondo gli accadimenti degli ultimi giorni risuonano come un pesante ridimensionamento russo in questa area. Poiché risulta difficile credere che la forza militare sovietica insi sia ritirata per manifesta inferiorità rispetto a quella dei ribelli resta una sola opzione: il ritiro volontario.Perchéha deciso di abbandonare un crocevia così importante come la, un paese che confina con l’Iran, la Turchia, Israele ed il Libano? Forse sono in atto accordi segreti che, in cambio della sua “passività” in, diano come controparte i territori ucraini conquistati? Il ritorno sulla scena politica internazionale dinon può non alimentare questi