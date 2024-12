Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia fuori per infortunio

Khvicha, nel match contro la Lazio, è stato puntualmente bersagliato da numerosi falli da parte degli avversari. I laziali hanno subito anche due cartellini gialli per la virulenza di alcuni interventi sul georgiano. Oggi gli esami strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande hanno riscontrato dei problemi al ginocchio destro dell’attaccante partenopeo. Kvicha negli ultimi tempi ha subito anche parecchie critiche da parte degli addetti ai lavori e dai tifosi. Sicuramente il georgiano non è quello dei primi tempi di Spalletti, ma, un po’ la posizione abbastanza arretrata, un po’ il tartassamento degli avversari di turno, spesso impuniti, ne determinano un calo nelle prestazioni. Poi la questione contrattuale, che tuttavia non influisce sulle prestazioni.Khvichaha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destroIl georgiano potrebbe restarper 20/30 giorni.