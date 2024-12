Serieanews.com - Juve e Milan, il problema è grave: c’è un dato che condanna Motta e Fonseca

nei guai, c’è uneloquente che parla molto chiaro: Thiagonella buferaDopo le prime 15 giornate di Serie A, è tempo di fare qualche confronto interessante tra il presente e il passato. Molte squadre hanno mostrato una crescita importante rispetto alla scorsa stagione, mentre altre, purtroppo, sono in forte calo., il: c’è unche– SerieanewsAlcuni cambiamenti, però, sono davvero sorprendenti. Cosa sta succedendo alle big del campionato italiano? E quali squadre stanno realmente sorprendendo?Atalanta: un’imbattibile macchina da puntiSe c’è una squadra che può davvero vantarsi di un balzo in avanti, quella è l’Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini, dopo 15 giornate, ha accumulato ben 11 punti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, unche parla chiaro: la Dea è una delle squadre più in forma del campionato.