Iltempo.it - Il valore del Made in Italy

Leggi su Iltempo.it

E' andato in scena a Roma il terzo Autopromotec Talk intitolato "Quando ogni pezzo conta: ildelinnella componentistica e postvendita automotive”. Diversi volti noti del settore hanno toccato e quindi anticipato i macro-temi che saranno protagonisti della 30esima edizione di Autopromotec che si terrà dal 21 al 24 maggio 2025 nel quartiere fieristico di Bologna. Renzo Servadei, AD di Autopromotec, ha spiegato come questa fiera sia la più specializzata rassegna internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico. La rassegna offre un outlook sui migliori strumenti al servizio dell'aftermarket in officina, tutto quanto gira intorno alla ruota, ricambi e car service. Alessandra Pastorelli, Capo Ufficio II della Direzione Generale Promozione Sistema Paese del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale) ha sottolineato l'importanza che la fiera ha per iline l'export, mettendo il focus sul fatto che l'industria della componentistica italiana ha davanti a sé una strada impegnativa ma anche ricca di opportunità, soprattutto all'estero.