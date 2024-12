Ilrestodelcarlino.it - Il Natale si fa bello con le vetrine in gara

Luci, regali e simboli natalizi per avvicinarsi alle feste con lo spirito più leggero. È partito il concorso ’in vetrina’: fino 6 gennaio del 2025 ledei negozi di Monzuno, Vado e Rioveggio si vestiranno a tema natalizio, per offrire al pubblico l’immagine e l’atmosfera tipica delle feste di fine anno. Decine di attività commerciali e di servizi hanno aderito alla proposta di Confcommercio Ascom: rilanciare un’iniziativa tradizionale, ladelle, che nei borghi e nelle cittadine del nostro territorio vede le botteghe impegnate in vere e proprie sfide per superarsi con allestimenti a tema, disegnando ambientazioni suggestive all’interno dei propri spazi espositivi. L’idea è quindi di riproporre un concorso che metta in gioco l’estro e la creatività dei commercianti: sono loro i protagonisti, con proposte ricercate e cura del dettaglio per contribuire ad animare il commercio, ma anche per regalare a visitatori, turisti e clienti scorci caratteristici e idee per i loro acquisti natalizi.