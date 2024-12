Lanazione.it - Il Maggio musicale chiude il programma 2024 con Mavra e Schicchi

Firenze, 10 dicembre- Il teatro delfiorentinolazionecon un dittico formato da '' di Igor Stravinskij e da 'Gianni' di Giacomo Puccini. Con quest'ultima opera ilconclude anche il suo tributo al compositore in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla morte. Per questi ultimi appuntamenti, inil 15, il 18, il 20 e il 22 dicembre, salirà sul podio Francesco Lanzillotta, mentre la regia, le scene, i costumi e le luci sono curate da Denis Krief. La serata si apre con, opera buffa in un atto di Igor Stravinskij composta fra il 1921 e il 1922. In scena Julia Muzychenko nel ruolo della protagonista della vicenda di, Paraša, e della protagonista di Gianni, ossia Lauretta. Asegue il Giannicon Roberto De Candia nella parte del protagonista.