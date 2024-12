Metropolitanmagazine.it - I Korn sono i terzi headliner di Firenze Rocks 2025

Dopo i Green Day e i Guns N’ Roses, annunciati ieri,ha reso noti idella prossima edizione: i. Jonathan Davis e soci saranno sul palco della Visarno Arena venerdì giugno, per la loro unica tappa italiana. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 11 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app(disponibile gratuitamente su App Store e Google Play).La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 11:00 di giovedì 12 dicembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.I: nuovo album in arrivo?Isaranno ail 13 giugnoCome anticipato di redente dal chitarrista Brian Welch, ial lavoro su nuova musica.