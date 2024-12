Edoardo Bove operazione riuscita | impiantato un defibrillatore sottocutaneo rimovibile Ora non potrà giocare in Italia

Leggi su Open.online

Al calciatore della Fiorentina, in prestito dalla Roma,è statoun. Il centrocampista viola, caduto a terra per un malore l’1 dicembre durante la sfida con l’Inter, sarà dimesso in settimana. Con il dispositivo nonpiù praticare attività agonistica in, secondo le regole vigenti. Ma il, edecidere in un secondo momento se tenerlo o meno.L’L’intervento è stato effettuato all’ospedale Careggi. Il giocatore è entrato in sala operatoria alle 7.30 di questa mattina, 10 dicembre, e ne è uscito due ore dopo. Nelle prossime settimane proseguiranno gli accertamenti per capire le cause del malore. Il centrocampista deciderà con i medici se togliere ilo continuare a tenerlo.