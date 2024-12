Lopinionista.it - Cna: “Allargare il tavolo del 17 dicembre a tutta la filiera”

ROMA – La crisi del settore auto in Europa e in Italia impone l’avvio di un confronto con l’interadell’automotive che si caratterizza per la rilevante presenza di imprese artigiane. È quanto sottolinea la Cna in vista delconvocato dal Mimit il 17con Stellantis chiedendo dile convocazioni alle associazioni datoriali maggiormente rappresentative del comparto, a partire da quelle dell’artigianato e della piccola impresa.Laautomotive infatti conta 111mila imprese e 542mila addetti comprendendo la produzione di veicoli, carrozzerie, componenti e accessori, attività commerciali e attività di riparazione-manutenzione. Micro e piccole imprese rappresentano l’84% della componentistica, il 92% delle carrozzerie e il 97% della manifattura, esprimono quasi il 30% del fatturato e la metà degli occupati.