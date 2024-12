Caputo | Presto a Napoli il più grande evento mondiale sulla pizza E’ un volano di sviluppo per l’intera filiera

Leggi su Ildenaro.it

“Una importante iniziativa che si propone di valorizzare non solo la, maagroalimentare collegata a questo prodotto così straordinario. L’Tutto-Sial di Shanghai sarà riproposto ogni anno in altre grandi città del mondo, partendo proprio dalla Cina. L’obiettivo è quello di renderee la Campania un punto di riferimento, affermando la nostra leadership, nell’ambito del contesto internazionale della”. Lo ha dichiarato Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione Campania – presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia – nel corso della presentazione alla stampa della partnership tra Tuttoe Comexposium-Sial, promossa da Regione Campania, Squisito Eventi e Universal Marketing per lo svolgimento della fiera a Shanghai il 19 maggio prossimo.