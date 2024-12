Ilgiorno.it - Bruciava rifiuti in un capannone coperto d’amianto

Leggi su Ilgiorno.it

Pizzicato per la seconda volta a smaltirebruciandoli: gli agenti del nucleo di polizia ambientale l’avevano già denunciato per smaltimento illecito ditramite incenerimento e ora se lo sono ritrovati davanti quando sono intervenuti in un deposito in zona San Fruttuoso per un incendio. Da un primo esame, si è accertato che in corrispondenza di un pilastro della struttura delera stato posizionato un fusto metallico che veniva utilizzato per bruciare i, fra cui anche un frigorifero, griglie metalliche bruciate e deformate, guide metalliche di cassetti. Durante il sopralluogo si è sinoltre che il deposito aveva una copertura presumibilmente in cemento amianto, che presentava rotture importanti e parti lesionate che fortunatamente non erano state toccate dal fuoco.