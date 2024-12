Ilrestodelcarlino.it - Bologna su pellicola: i set in città

, 10 dicembre 2024 – Franco Citti e Ninetto Davoli che passeggiano sotto il quadriportico di Strada Maggiore. Sullo sfondo c’è la basilica di Santa Maria dei Servi. Si fermano in piazza Maggiore, dove Franco suona il flauto sui gradini della basilica di San Petronio. Il film è ’Edipo re’ di Pier Paolo Pasolini, 1967. Quante volteha fatto da sfondo alle storie raccontate sul grande schermo? Gli interni del liceo Galvani, via Castiglione, lo stadio Dall’Ara in ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’, film di Enza Negroni (1996) tratto dal cult di Enrico Brizzi. Praticamente tutta la produzione di Pupi Avati passa per le Due Torri. Ne ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’ la voce fuori campo fa sapere che tutto è iniziato a“in un posto speciale, tra via Saragozza e l’inizio di viale Audinot, dove subito dopo la guerra un certo Romoli gestiva un chiosco per gelati.