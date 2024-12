361magazine.com - Beatrice Luzzi criticata sul web: esplode la polemica per un suo gesto

ha suscitato la reazione del web ed è esplosa laper aver dato l’immunità a Lorenzo e per il commento su Helena “Allora, ha tantissimi difetti ma ha retto botta” – ha dettoper spiegare la sua scelta – “è stato in tugurio 15 giorni, ha subìto interrogatori continui. E soprattutto questa sera un’incursione scorretta, fatta dalla mamma di Shaila, che ha detto delle cose all’orecchio scorrette, non verificate e che comunque non avrebbe dovuto e potuto dire. Quindi immunizzo Lorenzo!”.che non è piaciuto ai fan del reality show Grande Fratello che hanno criticato la sua scelta e usato parole non lusinghiere contro l’opinionista colpevole anche di aver criticato Helena. Su di lei l’attriceha detto che la modella avrebbe perso la credibilità che aveva ai suoi occhi.