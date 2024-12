.com - 600 alberi di Natale in casa: passione o ossessione?

Leggi su .com

Esistono passioni che sfiorano il confine con la follia, altre che lo superano abbondantemente trasformandosi in qualcosa di magico e sorprendente. È questo il caso di una storia straordinaria che arriva dalla Germania, dove una coppia ha ridefinito il concetto stesso di decorazione natalizia. Susanne e Thomas Jeromin non si sono accontentati di addobbare il classico abete in salotto: hanno trasformato la loro abitazione di 180 metri quadrati in un caleidoscopio natalizio con oltre 600decorati, conquistando un record mondiale che ha dell’ [email protected] Ilè magia ma a volte si esagera: Susanne e Thomas Jeromin, due coniugi tedeschi, hanno addobbato con ben 600die 108mila palline la loro villetta di 105 metri quadri. Una “decorazione” che è valsa loro il recordo mondiale certificato dalla Guinness world record.