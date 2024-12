Vermiglio di Maura Delpero nominato ai Golden Globes 2025

Leggi su Cinefilos.it

diaiMentre ancora si stanno annunciando le nomination ai, arriva a sorpresa la candidatura nella categoria Miglior film in lingua non inglese per(qui la recensione) di, che già dalla sua presentazione alla Mostra di Venezia ha catturato l’attenzione internazionale.Il film è anche la scelta italiana per la corsa alla nomination agli Oscarnella stessa categoria. E’ il secondo anno consecutivo in cui l’Italia compare nella cinquina dei, l’anno scorso arrivò in nomination con Io Capitano di Matteo Garrone. Il premio andò all’imbattibile Anatomia di una caduta. Io Capitano doppiò la nomination per gli Oscar 2024, ma anche in questa occasione il premio andò a La Zona d’Interesse.