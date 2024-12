Ilrestodelcarlino.it - Strage della Lanterna Azzurra: Francesco Vitali chiede giustizia per le vittime

Perché è successo? Perché più persone hanno deciso di mettere il profitto davanti alla sicurezza e alla vita di tanti adolescenti? E’ la domanda che mi sono posto la mattina dell’8 dicembre 2018 mentre mi dirigevo alla camera mortuaria di Ancona per vedere mia sorella Benny ed è quanto mi chiedo ancora oggi, perché dopo sei anni non sono riuscito a trovare le risposte., il fratello di Benedetta, una delle sei, ha chiuso ieri mattina l’incontro organizzato dall’associazione Cogeu, alla sala Verdi del TeatroFortuna in ricordotragica notte di Corinaldo.ha mostrato tutta la sua amarezza per la sentenza del 17 giugno che "non ha individuato responsabili". "Rendiamo onore – ha proseguito – al grande valorevita, lo dico per Benedetta, Asia, Emma, Mattia, Daniele, Eleonora, che oggi non possono essere qui con noi.