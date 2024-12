Sport.quotidiano.net - Spal, la ricetta anti crisi. Servono rinforzi immediati per salvare la categoria. Da Tacopina le prime risposte

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dev’essere caduto uno specchio bello grande in casa, nei giorni della serie A, per consegnare agli avviliti tifosi così tanni di guai. Mai una gioia, dal 2020: prima la retrocessione in B e i playoff mancati con un telaio da massima divisione nell’era Colombarini-Mattioli, e a seguire quattro anni di sventure targate. Si è così giunti al sesto consecutivo di delusioni, e al quinto in piena zona retrocessione nelladi permanenza. Il morale è sotto i tacchi e lo si è capito anche dal colpo d’occhio del "Mazza" sabato pomeriggio, se non bastasse la contestazione permanente. Mai così poca gente sugliti, e il gelo non basta a spiegare. Quanto alla protesta, sfogata la rabbia, sarebbe auspicabile un sussulto almeno nei confronti di una squadra che già vede il campo in salita, e che probabilmente non è del tutto scontenta di affrontare due trasferte prima di fine anno, date le difficoltà ambientali.