Formiche.net - Siria e Medio Oriente. Perché Trump serve alla stabilità dell’IndoMed

Leggi su Formiche.net

Il regime baathista inè effettivamente collassato. Un altro Paese nella culla delle civiltà, lungo l’Indo-Mediterraneo, si trova ora ad affrontare un futuro incerto. La guerra civile, iniziata durante la mal concepita “Primavera Araba” sotto l’amministrazione Obama, si è finalmente conclusa – non tanto per il sostegno degli Stati Uniti, i macchinamenti della CIA o le manovre del Mossad, quanto piuttosto come conseguenza diretta del vuoto di potere creato da Israele e dcampagna di ritorsione di Bibi Netanyahu contro l’Iran e i suoi proxy dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre.La caduta di Assad è anche attribuita al declino dell’influenza della Russia ine alle tensioni imposte a Mosca dguerra in Ucraina. Questo collasso mette in evidenza l’incapacità dell’Iran di sostenere a lungo termine i propri proxy.